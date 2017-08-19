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الحكومة الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا

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مصراوي Masrawy

الألمانية تناشد إسبانيا عدم تسليم الكاتب "أخانلي" لتركيا

09:06 م السبت 19 أغسطس 2017

برلين - (د ب أ)
ناشدت ألمانيا الحكومة الإسبانية عدم تسليم الكاتب الألماني من أصل تركي دوجان أخانلي إلى تركيا وإشراكها في الإجراءات القضائية.
 
صرحت بذلك مساء اليوم السبت وزارة الخارجية الألمانية في برلين.
 
وأشارت الوزارة إلى أن السفارة الألمانية في مدريد قدمت طلبا من وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إلى الحكومة في مدريد يتضمن هذه المناشدة.
 
وتضمن الطلب أيضا رغبة ألمانيا في السماح بالإشراف القنصلي من جانبها على حالة الكاتب الألماني، في أقرب وقت ممكن.
 
كان الكاتب الألماني من أصل تركي والذي يعيش في كولونيا غرب ألمانيا قبض عليه اليوم السبت في إسبانيا بناء على طلب من تركيا، خلال قضائه عطلة في غرناطة.
 
لا يحمل أخانلي حاليا إلا الجنسية الألمانية.

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مصراوي Masrawy

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