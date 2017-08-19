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زوجة موجابي تتسبب في إيقاف رحلات الطيران بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي

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مصراوي Masrawy

زوجة موجابي تتسبب في إيقاف رحلات الطيران بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي

09:05 م السبت 19 أغسطس 2017

زوجة موجابي تتسبب في إيقاف رحلات الطيران بين جنوب إفريقيا وزيمبابوي

جريس موجابي

جوهانسبرج - (د ب أ)

تم منع طائرة تابعة للخطوط الجوية الجنوب إفريقية من الإقلاع من أرض مطار هر اري في زيمبابوي اليوم السبت وكانت الرحلة متجهة إلى جوهانسبرج، بسبب خلاف نشب مؤخرا بين البلدين على خلفية معركة بالأيدي.

وقال تلالي تلالي المتحدث باسم الخطوط الجوية الجنوب إفريقية في تصريحات لقناة "إس إيه بي سي" التلفزيونية إن مسؤولين طالبوا برؤية مستندات محددة لم يتم طلب إبرازها منذ عقدين.

وفي رد فعل على الواقعة، لم تتسلم طائرة تابعة للخطوط الجوية الزيمبابوية إذنا بالإقلاع من مطار جوهانسبرج.

وهناك خلاف بين الدولتين منذ تم منع جريس موجابي السيدة الأولى في زيمبابوي من مغادرة جنوب إفريقيا، بسبب مزاعم حول ضربها امرأة جنوب إفريقية، 20 عاما، في أحد فنادق جوهانسبرج.

والسيدة الأولى، 52 عاما، متهمة باستخدام سلك كهربائي في جلد المرأة، التي كانت في الفندق لمقابلة اثنين من أبناء الرئيس روبرت موجابي.

واحتجت موجابي بالحصانة الدبلوماسية، رغم أنها جاءت إلى جنوب إفريقيا لأسباب خاصة وهي علاج إصابة في الكاحل.

وهناك قلق من أن الواقعة التي تورطت فيها جريس موجابي، التي ينظر إليها كخليفة محتملة لزوجها الرئيس روبرت موجابي، 93 عاما، يمكن أن تشكل أزمة دبلوماسية أكبر بين البلدين.

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مصراوي Masrawy

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