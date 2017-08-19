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ملك المغرب يصدر يعفو عن ٤١٥ معتقلا من السلفيين

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مصراوي Masrawy

ملك المغرب يصدر يعفو عن ٤١٥ معتقلا من السلفيين

09:02 م السبت 19 أغسطس 2017

ملك المغرب يصدر يعفو عن ٤١٥ معتقلا من السلفيين

ملك المغرب محمد السادس

الرباط - (د ب أ)

أصدر ملك المغرب محمد السادس اليوم السبت عفوا بحق ٤١٥ معتقلا منهم ١٤ من المعتقلين السلفيين بمختلف سجون المملكة المغربية بمناسبة "ذكرى ثورة الملك والشعب" التي يحتفل بها المغرب غدا الأحد.

وبحسب ما أكده عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فقد توزعت الأسماء المفرج عنها على ثلاثة سجون ،هي سجن عكاشة بالدار البيضاء ، سجن “راس الما” بفاس ،و السجن المركزي بالقنيطرة.

ونوه الغزالي باللفتة الملكية معربا عن تثمينه لهذه الخطوة الإيجابية والتي من شأنها أن تكون مسار لحل لهذا الملف خاصة بالنسبة للمعتقلين القدامى الذين استنفذوا جميع الطعون القضائية ولم يبقى أمامهم سوى طريق العفو.

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مصراوي Masrawy

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