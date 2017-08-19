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رئيس «الغزل والنسيج»: الإخوان وراء إضراب عمال الشركة (فيديو)

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رئيس «الغزل والنسيج»: الإخوان وراء إضراب عمال الشركة (فيديو) رئيس «الغزل والنسيج»: الإخوان وراء إضراب عمال الشركة (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن أقل عامل في شركة المحلة يحصل على مرتب 1379 جنيهًا، بالإضافة إلى 6 شهور ونصف مكافأة سنوية تحت مسمى «مكافأة إنتاج».

وعبّر مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم السبت، عن غضبه بسبب عدم زيارة وزير قطاع الأعمال للشركة، مؤكدًا أنه يتم التحايل على القانون لصرف علاوات العمال بالرغم من خسائر الشركة الكثيرة.

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تابع: «نخسر كل عام 500 مليون جنيه، والعام الحالي 553 مليون»، مشيرًا إلى أن شركة الغزل والنسيج مليئة بقيادات من الإخوان، ولديه حصر بأعدادهم، مستكملًا: «ده موضوع مدبر من ناس مش عايزنا نتقدم».

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التحرير

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