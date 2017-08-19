أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أحمد موسى: اللي مش عايز يعدل الدستور مش خاين

Google+ Print
أحمد موسى: اللي مش عايز يعدل الدستور مش خاين أحمد موسى: اللي مش عايز يعدل الدستور مش خاين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض وجهات النظر تتحدث عن ضرورة تعديل الدستور لمدّ فترة الرئاسة لـ6 أعوام بدلًا من 4، لافتًا إلى أن «الدستور تم إنجازه في فترة وجيزة، لذا اتضحت به بعض المشاكل».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، السبت، أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه لا يصح تعديل الدستور، خاصةً أنه لم يمر على إقراره سوى 3 أعوام، موضحًا أن الشعب صاحب الشأن الوحيد في مسألة التعديل.

شاهد أيضا

تابع: «اللي عايز يعدل مش خاين، واللي مش عايز يعدل مش خاين، بلاش نخون بعض في هذه المسألة، حينما طُرح الدستور قولنا لازم نصوّت عليه ونعدي المرحلة، يا جماعة يا ريت كل واحد يقول رأيه كيفما يشاء».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»