أحمد موسى: اللي مش عايز يعدل الدستور مش خاين

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض وجهات النظر تتحدث عن ضرورة تعديل الدستور لمدّ فترة الرئاسة لـ6 أعوام بدلًا من 4، لافتًا إلى أن «الدستور تم إنجازه في فترة وجيزة، لذا اتضحت به بعض المشاكل».

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، السبت، أن هناك وجهة نظر أخرى ترى أنه لا يصح تعديل الدستور، خاصةً أنه لم يمر على إقراره سوى 3 أعوام، موضحًا أن الشعب صاحب الشأن الوحيد في مسألة التعديل.

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تابع: «اللي عايز يعدل مش خاين، واللي مش عايز يعدل مش خاين، بلاش نخون بعض في هذه المسألة، حينما طُرح الدستور قولنا لازم نصوّت عليه ونعدي المرحلة، يا جماعة يا ريت كل واحد يقول رأيه كيفما يشاء».