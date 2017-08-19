غدًا.. نقيب الصحفيين يلتقي رئيس البرلمان لمناقشة قوانين النقابة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يلتقي الكاتب الصحفي،عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ظهر غدٍ الأحد.

يحضر اللقاء وكيلا المجلس وعدد من النواب الصحفيين، ومن المقرر أن يستعرض النقيب عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بالجماعة الصحفية، على رأسها أفكار طابع الدمغة، ومشروع قانون النقابة لمناقشتهم خلال دور الانعقاد القادم لمجلس النواب المقرر أن يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم.

شاهد أيضا

يذكر أن النقيب، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ «التحرير»، أن قيمة الدمغة ستكون مٌتدرجة تبدأ من 25 حتى 100 جنيهًا، وأضاف أن حجم ما سيوفره المشروع كبير؛ لأنه سيسري على الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية الخاضعة لنقابة الصحفيين، وقال: «لا نستطيع أن نحدد حجم دقيق لما سيوفره المشروع حاليًا، وهناك دراسات مبدئية تُجرَى فى هذا الإطار، والمشروع سيتم تطبيقه على كافة الإعلانات التى تنشر فى صحف مطبوعة وإلكترونية خاضعة للنقابة».

كما كان سلامة قد وجه خطابين إلى رئيس مجلس النواب، الأول يطالب باطلاع النقابة على المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إعمالًا لنص المادة ٧٧ من الدستور، التى تعطى الحق للنقابة فى إبداء رأيها ومناقشة القوانين المتعلقة بالصحافة، والثانى تضمن رفض النقابة لما تردد عن تقديم بعض النواب لمشروع قانون يطالب بالحبس فى قضايا النشر بالمخالفة للدستور، الذى حظر الحبس إلا فى قضايا الخوض فى العرض والتحريض على العنف والتمييز.