رسميًا.. إيفونا ينتقل لنادي قونيا سبور التركي

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أعلن نادي قونيا سبور التركي عن التعاقد مع الجابوني ماليك إيفونا مهاجم تيانجين تيدا الصيني والنادي الأهلي السابق، بعد تجربة استمرت لمدة عام واحد في صفوف الفريق الصيني.

وقال النادي التركي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن برمينجهام سيتي عرض على النادي الصيني دفع 6 مليون إسترليني من أجل التعاقد مع لاعب الأهلي الأسبق، لكنه فضل خوض تجربته مع قونيا سبور.

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وخاض إيفونا فترة اختبار في صفوف قونيا سبور لمدة أسبوع قبل أن يتعاقد معه الفريق بشكل رسمي في أعقاب دخول برمينجهام سيتي الانجليزي في المفاوضات من أجل ضم اللاعب.

وقال إيفونا عقب التعاقد مع الفريق: "شكرًا لرئيس النادي الذي وثق في، وهذا الأمر يمنحني قوة لتقديم أفضل ما لدي، قونيا سبور تطور كثيرًا في السنوات الأخيرة وأتمنى أن أشارك في تحقيق مزيد من النجاح."