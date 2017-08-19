الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في محافظ الجيزة الأسبق

القاهرة - (أ ش أ):

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اللواء هشام زغلول للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور فتحي سعد محافظ الغربية والجيزة و6 أكتوبر الأسبق.

كما أوفد الرئيس العميد غباشي بدوي للتعزية في وفاة المرحوم البدراوي شعيشع، وإبلاغ أسرهم خالص عزاءه ومواساته.