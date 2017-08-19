أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في محافظ الجيزة الأسبق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس يوفد مندوبًا للتعزية في محافظ الجيزة الأسبق

08:46 م السبت 19 أغسطس 2017

الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في محافظ الجيزة الأسبق

القاهرة - (أ ش أ):

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اللواء هشام زغلول للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور فتحي سعد محافظ الغربية والجيزة و6 أكتوبر الأسبق.

كما أوفد الرئيس العميد غباشي بدوي للتعزية في وفاة المرحوم البدراوي شعيشع، وإبلاغ أسرهم خالص عزاءه ومواساته.

 

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

    أخبار

  • رسالة من السيسي إلى رئيسة ليتوانيا يسلمها وزير الخارجية خلال زيارته

    أخبار

  • السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

    أخبار

  • شكري لنتنياهو: ملتزمة بتعهدات في كامب ديفيد بشأن تيران

    أخبار

إعلان

bbdfad1b84.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها "

مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها "

مغامرة "سفراء أفريقيا" تنظمها مؤسسة شبابية مصرية 100%

مغامرة "سفراء أفريقيا" تنظمها مؤسسة شبابية مصرية 100%

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»