الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في محافظ الجيزة الأسبق
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في محافظ الجيزة الأسبق
08:46 م السبت 19 أغسطس 2017
القاهرة - (أ ش أ):
أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اللواء هشام زغلول للتعزية في وفاة المرحوم الدكتور فتحي سعد محافظ الغربية والجيزة و6 أكتوبر الأسبق.
كما أوفد الرئيس العميد غباشي بدوي للتعزية في وفاة المرحوم البدراوي شعيشع، وإبلاغ أسرهم خالص عزاءه ومواساته.
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