كتب : أحمد العميد منذ 45 دقيقة

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خلف الله"، خروج خلف الله الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف، من مستشفى الأمراض العقلية، بعد إصراره على الخروج، بضمان زوجته السابقة ياسمين والخروج على مسؤوليتها وتوقيع إقرار على نفسها بذلك.

وما أن خرج خلف الله مع ياسمين حتى تركها في الطريق ونزل من السيارة هاربًا، وذهب إلى مولد السيدة زينب واستقر في المسجد، والتقى ببائعة الشاي صباح التي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، حيث توجست منه، لسكوته المستمر، وعندما طلب منها كوبا من الشاي أعطاها 50 جنيهًا، ما دفعها للتعجب من وجود نقود معه.

ولم تكتف صباح بالتساؤل وحدها حول خلف الله، بل شاركت معها متولي بائع "السندوتشات" حتى دفعته للتفكير في أن خلف الله لص، حتى فكر متولي في سرقة خلف الله أثناء نومه.

وفي الصباح الباكر، ذهبت صباح بطفلتها شيماء المعاقة، لاستكمال العلاج، حيث اكتشفت تأخر علاجها، وأنها ستظل معاقة لتأخر علاجها، ما جعل صباح تدخل في نوبة من البكاء خارج المستشفى، أما متولي فقد حاول أن يسرق خلف الله إلا أنه فشل في المحاولة بعد أن ذهب ولم يجده حيث كان داخل ضريح المسجد.

يذكر أن مسلسل "خلف الله" من تأليف ذكريا السيلي، وبطولة نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، وسميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.

الحلقة (14) من "خلف الله": نور الشريف يخرج من مستشفى الأمراض العقلية ويهرب من ياسمين

أحمد العميد

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خلف الله"، خروج خلف الله الذي يقوم بدوره الفنان نور الشريف، من مستشفى الأمراض العقلية، بعد إصراره على الخروج، بضمان زوجته السابقة ياسمين والخروج على مسؤوليتها وتوقيع إقرار على نفسها بذلك.

وما أن خرج خلف الله مع ياسمين حتى تركها في الطريق ونزل من السيارة هاربًا، وذهب إلى مولد السيدة زينب واستقر في المسجد، والتقى ببائعة الشاي صباح التي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، حيث توجست منه، لسكوته المستمر، وعندما طلب منها كوبا من الشاي أعطاها 50 جنيهًا، ما دفعها للتعجب من وجود نقود معه.

ولم تكتف صباح بالتساؤل وحدها حول خلف الله، بل شاركت معها متولي بائع "السندوتشات" حتى دفعته للتفكير في أن خلف الله لص، حتى فكر متولي في سرقة خلف الله أثناء نومه.

وفي الصباح الباكر، ذهبت صباح بطفلتها شيماء المعاقة، لاستكمال العلاج، حيث اكتشفت تأخر علاجها، وأنها ستظل معاقة لتأخر علاجها، ما جعل صباح تدخل في نوبة من البكاء خارج المستشفى، أما متولي فقد حاول أن يسرق خلف الله إلا أنه فشل في المحاولة بعد أن ذهب ولم يجده حيث كان داخل ضريح المسجد.

يذكر أن مسلسل "خلف الله" من تأليف ذكريا السيلي، وبطولة نور الشريف، وصبا مبارك، ومي سليم، وعبير صبري، وسميرة عبدالعزيز وخليل مرسي، وعبير منير، ومحمد حلاوة، ومن إنتاج شركة بانوراما للإنتاج الفني ومن إخراج حسني صالح.