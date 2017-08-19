عبد المحسن سلامة: الإعلام الوطني يُنقي الشخصية المصرية من الشوائب
عبد المحسن سلامة: الإعلام الوطني يُنقي الشخصية المصرية من الشوائب
08:42 م السبت 19 أغسطس 2017
عبد المحسن سلامة
كتبت - هاجر حسني:
قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن كل الصفات السيئة التي نعاني منها يكمن علاجها في ضرورة إعادة بناء الشخصية المصرية.
وأضاف خلال اجتماع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية بدار التحرير، اليوم السبت، أن دور الإعلام أساسي في تنقية الشخصية المصرية من الشوائب التي علقت بها، مستشهدًا بمثال "الاستعانة بشخصيات البلطجي في الأفلام والدراما وجعله بطل يقلده الأخرون".
من جانبه، قال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، إن الشخصية المصرية تعرضت لعملية "غسيل مخ" من قبل جماعات التطرف من أجل تدمير الروح المعنويه للشعب المصري، مؤكدًا أن بعض المصريين لديهم تصورًا خاطئا عن الدين.
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