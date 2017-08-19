نقيب الصحفيين: زيادة بدل التدريب 300 جنيه.. والصرف بأثر رجعي من يوليو
نقيب الصحفيين: زيادة بدل التدريب 300 جنيه.. والصرف بأثر رجعي من يوليو
08:37 م السبت 19 أغسطس 2017
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتبت ــ هاجر حسني:
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه من المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب للصحفيين، خلال الأيام المقبلة.
وأشار نقيب الصحفيين في تصريحات خاصة لـمصراوي، إلى أنه من المقرر ألا تقل الزيادة عن ٣٠٠ جنيه وهذا وفقا لاتفاقه مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أثناء لقاء جمعهما في مارس الماضي.
وأكد سلامة صرف البدل بالزيادة الجديدة بأثر رجعي لشهري يوليو وأغسطس.
وتعهد "سلامة" إبان ترشحه في انتخابات نقابة الصحفيين، منتصف مارس الماضي، بزيادة بدل الصحفيين، وأن تكون تلك الزيادة "هيّ الأكبر في تاريخ النقابة".
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