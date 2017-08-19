"توشكى للفنون التلقائية" تشارك بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

أسوان - إيهاب عمران:

تشارك فرقة توشكى للفنون التلقائية التابعة لفرع ثقافة أسوان, بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثامنة عشر في الفترة من 21 أغسطس الجاري إلى 25 من الشهر نفسه.

وقال محمد إدريس، وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن فرقة توشكى شاركت في العديد من المهرجانات والمحافل المحلية والدولية والقومية منها: المهرجان الدولى للتمور بدولة تونس، ومهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، ومهرجان الطبول بالقاهرة.

وتقدم الفرقة العديد من التابلوهات الراقصة عن البيئة النوبية: الأراجيد، والغزل النوبي، ورقصات سودانية، وليلة الحناء.