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بالأسماء- حركة تنقلات في إدارات مستشفيات الإسكندرية.. والصحة: لضخ دماء جديدة

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مصراوي Masrawy

بالأسماء- حركة تنقلات في إدارات مستشفيات الإسكندرية.. والصحة: لضخ دماء جديدة

08:49 م السبت 19 أغسطس 2017

بالأسماء- حركة تنقلات في إدارات مستشفيات الإسكندرية.. والصحة: لضخ دماء جديدة

الإسكندرية - محمد البدري:
أصدر الدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم السبت، قرارات بتكليف مديرين جدد لأربعة مستشفيات عامة في المحافظة.

وقال حجازي، في تصريح صحفي له، إنه تم تكليف الدكتورة إيمان شكرى مديرًا لمستشفى جواد حمادة المركزى بمنطقة غيط العنب خلفًا للدكتور ماهر عثمان المدير السابق الذي عاد إلى عمله بديوان مديرية الشؤون الصحية.

وأضاف أنه كلف الدكتور عادل الشامي مديرًا لمستشفى أبي قير المركزي على أن يتسلم عمله عقب خروج المدير الحالي الدكتور عصام يوسف على المعاش لبلوغه السن القانونية.

فيما تم تكليف الدكتور صالح سليم مديرًا لمستشفى صلاح العوضي للتوليد وأمراض النساء والأطفال خلفًا للدكتور عصام نصار، والذي تم تكليفه بدوره ليكون مديرًا لمستشفى المحافظة للولادة (دار إسماعيل).

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القرارات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الهياكل الإدارية للمستشفيات وإعطائها فرصة في سبيل تحسين الأداء ومستوى الخدمة المقدمة للمرضى والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين.

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