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ضبط 6 أشخاص عذبوا عاملاً ضبط بسرقة منزل في سوهاج

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مصراوي Masrawy

ضبط 6 أشخاص عذبوا عاملاً ضبط بسرقة منزل في سوهاج

08:44 م السبت 19 أغسطس 2017

ضبط 6 أشخاص عذبوا عاملاً ضبط بسرقة منزل في سوهاج

مديرية امن سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

تمكن ضباط وحدة مباحث البلينا جنوبي سوهاج، اليوم السبت، من ضبط 6 أشخاص عذبوا عاملاً حاول سرقة منزل بناحية قرية أولاد عليو دائرة المركز.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال، تلقى إخطارًا برصد متابعة أمنية بالقرية كلاً من: أشرف محمد عبد العال (47 سنة - مزارع)، والكحلاوي محمد (34 سنة - عامل زراعي)، وفهد جاد (20 سنة - طالب)، وسيد فراج (26 سنة - نقاش)، والدكتور خالد (21 سنة - طالب)، وغريب قاسم (24 سنة - صاحب مخبز)، متهمون بالتعدي على بخيت عيد (25 سنة - عامل)، يقيم بمنشأة برديس، إذ كبله المتهمون في إحدى الأشجار، والتقطوا له مقطع أثناء الاعتداء عليه، معاقبةً له لتلبسه بمحاولته سرقة منزل المتهم الثاني.

حرر عن ذلك المحضر رقم 4926 إداري المركز لسنة 2017.​

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