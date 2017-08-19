حركة فتح تنعي رفعت السعيد: "نحسبه شهيدا من شهداء فلسطين"

كتب – محمود مصطفى:

نعت حركة التحرير الوطنية الفلسطينية " فتح"، الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق، الذي وافته المنية أول أمس الأول الخميس، عن عمر يناهز الـ85 عاما.

وقالت الحركة في برقية عزاء أرسلتها لحزب التجمع، أن الثائر والمناضل العربي القومي رفعت السعيد، يعد أحد الضباط الأحرار الذي رافق مسيرة نضال الشعب الفلسطيني مع الشهيد الرمز ياسر عرفات، وواصلها مع مؤسسى الحركة منذ نشأتها حتى رحيله وفي كل المحطات، مضيفة " نحتسبه شهيدا من شهداء فلسطين".

وأوضحت الحركة، أن "الفارس العربي رفعت السعيد والمفكر الكبير ذو المناقبية، صاحب الرؤية البعيدة، ترجل في النضال العربي ضد الاحتلال، ورحل عن صهوة جواده في ظروف غاية في الصعوبة والحساسية، تاركا إرثا نضاليا وفكريا للأجيال المقبلة ستخلده صفحات التاريخ".

وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح " باسمي وإخوتي في اللجنة المركزية للحركة ومجلسها الثوري، أتقدم منكم ومن كافة الإخوة قيادات وأعضاء حزبكم الموقر، ولعائلة الراحل الكبير، وعبركم إلى الشعب المصري العربي العزيز، بأحر التعازي وأبلغ عبارات المواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وحميع محبيه جميل الصبر والسلوان.