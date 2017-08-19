مؤمن زكريا: طلبت الرحيل من الأهلي بسبب المنتخب

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قال مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رغبته في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، إلى الفيصلي السعودي كانت من أجل الانضمام لمنتخب مصر.

ووأضاف زكريا، في تصريحات إذاعية مساء اليوم السبت عبر أثير ميجا إف إم قائلاً: "لم أحزن من رفض الأهلي لرحيلي عن صفوف الفريق رغم تلقي عرض رسمي من نادي الفيصلي السعودي".

وتابع "أقدم مستوى جيدا مع الأهلي وأجتهد في المباريات وكنت أحد العناصر الأساسية للمنتخب المصري تحت قيادة هيكتور كوبر ولكن لا أعلم سبب استبعادي عن آخر معسكرين وعن المعسكر المُقبل".

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وأضاف لاعب الأهلي: "حزين بالتأكيد لعدم الانضمام لصفوف المنتخب في قائمة مباراتي أوغندا المقبلتين".

واختتم مؤمن زكريا حديثه عن عرض الفيصلي السعودي قائلاً "السبب الوحيد الذي كان يجعلني أرغب في الاحتراف هو الانضمام للمنتخب لأن المنتخب بيضم أي محترف".