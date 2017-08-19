تيسير محمد رئيسًا لحزب البناء والتنمية خلفًا لطارق الزمر

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أعلن الدكتور جمال سمك، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ورئيس لجنة الانتخابات المركزية بالحزب، فوز تيسير محمد برئاسة الحزب.

وقال سمك أن تيسير محمد فاز فى الانتخابات التى أُجريت فى الحزب واللجان الفرعية بنسبة 97.3% من إجمالى عدد الأصوات.

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يأتى ذلك فيما كان طارق الزمر، رئيس الحزب السابق، والهارب فى تركيا، قد تقدم باستقالته من رئاسة الحزب، وفور الإعلان عن خلو المنصب ترشح تيسير محمد دون منافس فى الانتخابات التى عُقِدت، اليوم السبت، بحضور قادة الجماعة الإسلامية والحزب، ووفقًا للائحة الداخلية للحزب فإن فوز المرشح الوحيد يستوجب حصوله على 50% + 1 من جملة الأصوات حتى تكون الانتخابات صحيحة.