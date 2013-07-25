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الحلقة (16) من "الزوجة الثانية": أبوالعلا يريد قتل فاطمة قبل زواجها من العمدة

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الحلقة (16) من "الزوجة الثانية": أبوالعلا يريد قتل فاطمة قبل زواجها من العمدة الحلقة (16) من "الزوجة الثانية": أبوالعلا يريد قتل فاطمة قبل زواجها من العمدة

كتب : سلوى الزغبي منذ 30 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل الزوجة الثانية، رغبة أبو العلا، الذي يلعب دوره الفنان عمرو واكد، في قتل فاطمة "أيتن عامر"، حتى لا تتزوج من العمدة "عمرو عبد الجليل"، فيما قامت راوية "نجلاء بدر" بتهدئته، وتُلمح له بإعجابها به.

من ناحية أخرى اتهم العمدة عتمان "فهيمة"، زوجة أخيه، بسرقة حفيظة أثناء إغمائها وتشاجرا معًا، وللمرة الثانية تجد حفظة "علا غانم" العمدة في وضع غير لائق مع إحدى خادماتها، وتقوم بإهانة الخادمة والتشاجر مع زوجها.

وذهبت فاطمة مع الشيخ مبروك "أحمد صيام" إلى القاهرة، واشترت كل ما يحلو لها متجهة به إلى بيت العمدة.

مسلسل الزوجة الثانية، قصة أحمد رشدي صالح، وسيناريو وحوار أحمد صبحي وياسين الضوي، ومن إخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو عبد الجليل، وعمرو واكد، وأيتن عامر، وعلا غانم، وأحمد صيام.

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