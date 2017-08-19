إزالة 14 حالة تعد على أرض أملاك دولة بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم السبت، عن إزالة 14 حالة تعد على أراض أملاك دولة بقرية بني عيش، في نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا جنوبي المحافظة.

جاء ذلك خلال حملة نُفذت بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية جرجا، وفق ما أوضح علي يوسف أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتعدين.