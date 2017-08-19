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كرم جبر: الصحافة القومية لها دور كبير في بناء الشخصية الوطنية

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مصراوي Masrawy

كرم جبر: الصحافة القومية لها دور كبير في بناء الشخصية الوطنية

08:21 م السبت 19 أغسطس 2017

كرم جبر: الصحافة القومية لها دور كبير في بناء الشخصية الوطنية

كتبت - هاجر حسني:
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة الحالية التي تمر بها البلاد لا تحتمل التفرقة بين أبناء الوطن.

وأضاف جبر خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بدار التحرير، اليوم السبت، أن الشخصية المصرية شهدت متغيرات خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الصحافة القومية كان لها دور كبير في المجتمع وكان لها تأثير في التنوير.

وقال عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن "هناك واستهداف لمصر، وهناك من يتآمر على وهو يحمل جنسيتها ويأكل من خيراتها، وبالتالي يجب أن يكون بناء الشخصية المصرية هو هدفنا".

وأضاف رئيس تحرير الجمهورية، أنه "إذا نحجت المؤسسات الصحفية في إعادة بناء الشخصية ستختفي الظواهر السلبية وكل المؤامرات التي تستهدف مصر، ولا سيما أن مصر منارة الحضارة، وأن المصريين من أوجدوا الضمير الإنسان، وهم مهد الإخفاق والقيم الإنسان وفقا ما أرجهم مؤرخين العالم المعنيين بدراسة الشخصية المصرية".

وتابع " ما تتعرض له الشخصية المصرية من تجريف لكل القيم الأصيلة ومحاولات إفشال الدولة مؤخرا، تم ذلك من خلال دعم الجماعات المتطرفة وتمويلها لوجستيا لهدم الدولة المصرية، ويمكن مواجهته من خلال مشروع قومي لإعادة إنسان المصري الجديد بتوجه رئاسي لمواجهة مخططات إفشال الدولة".

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مصراوي Masrawy

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