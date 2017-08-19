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المعاينة: جهاز تكييف وراء حريق بمبنى مباحث الآداب والأسواق الحرة بالمهندسين

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مصراوي Masrawy

المعاينة: جهاز تكييف وراء حريق بمبنى مباحث الآداب والأسواق الحرة بالمهندسين

08:28 م السبت 19 أغسطس 2017

المعاينة: جهاز تكييف وراء حريق بمبنى مباحث الآداب والأسواق الحرة بالمهندسين

ارشيفيه

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت معاينة نيابة الدقي، برئاسة الستشار عبدالله المهدي، اليوم السبت، أن ماسا كهربائيا بجهاز تكييف وراء حريق شقة سكنية بمبنى الأسواق الحرة بمنطقة المهندسين، والذي يضم مقر الإدارة العامة لمباحث الآداب ومباحث المصنفات.

غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بعقار بشارع جامعة الدول العربية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة النيران وإخمادها.

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