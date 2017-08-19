أردوغان: تركيا لن تسلم الألمان المحتجزين لديها إلى برلين

اسطنبول - (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إنه لن يتم الإفراج عن الألمان المحتجزين لدى تركيا، بمن فيهم صحفي بارز.

وذكر أردوغان في مدينة دنيزلي جنوب غربي تركيا: "لقد قدمت ملف 4500 إرهابي إلى السيدة المسؤولة عن ألمانيا (في إشارة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل)، ولم يتم قبول ملفات هؤلاء الإرهابيين للأسف"، مشيرا إلى أتراك في ألمانيا ترغب أنقرة في تسليمهم إليها.

وأضاف أردوغان: "ومع ذلك، فإنها طلبت مني إعادة شخص و شخصين و ثلاثة أشخاص. أنا آسف، إذا كان لديكم سلطة قضائية فلدينا سلطة قضائية أيضا".

وهناك ثلاثة مواطنين ألمان في السجون التركية، بينهم دينيز يوسيل، وهو صحفي لدى صحيفة "دي فيلت".

وكرر أردوغان دعوته التي أطلقها أمس الجمعة إلى الألمان من أصل تركى بألا يصوتوا لأكبر ثلاثة أحزاب ألمانية في انتخابات الشهر القادم، واصفا إياها بأنها "أعداء تركيا"، وقال إنه يتعين على هؤلاء الأتراك تلقين تلك الأحزاب "أفضل درس".

وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل قالت أمس الجمعة إنها لن تسمح لأي شخص "بالتدخل" في عملية الانتخابات الالمانية.

ومن ناحية أخرى، انتقد أردوغان بشدة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، قائلا: "يا للكارثة .. من أنت لكي تتكلم مع رئيس تركيا .. اعلم وضعك".

ويريد الرئيس التركي أن تسلم ألمانيا عددا من الأشخاص منحتهم ألمانيا اللجوء ومن بينهم أتباع حركة فتح الله جولن الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.