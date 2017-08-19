ترامب: ستيف بانون صوت قوي ضد "الأخبار المزيفة"

كتب – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كبير مساعديه الاستشاريين السابق، ستيف بانون، سيكون صوتًا أقوى وأذكى في موقع "بريتبارت".

وكتب ترامب عبر حسابه بموقع تويتر اليوم السبت: "ستيف بانون سيكون صوت جديد ذكي وقوي في بريتبارت نيوز... ربما أفضل ومما كان عليه في السابق! الأخبار المزيفة في حاجة إلى منافسة".

ورحل بانون أمس من منصبه قبل انقضاء 8 أشهر فقط من رئاسة الرئيس ترامب، وشكر الأخير أمس بانون على جهوده خلال فترة تواجده في البيت الأبيض.

وقال: "وصل إلى حملتي خلال ترشحي ضد هيلار كلينتون غيرالمؤتمنة- كان شيًا عظيمًا! شكرًا".

وبات ستيف بانون تاسع المسئولين في إدارة ترامب الذي يرحل عن منصبه منذ توليه السلطة في يناير الماضي.

وقال مصدران في البيت الأبيض لموقع سي إن إن الأمريكي أمس إن بانون طُلب منه الاستقالة لكنه رفض فتمت إقالته. وكانت صحيفة نيويورك تايمز وصفته في افتتاحيتها الصادرة نهاية يناير الماضي بأنه "الرئيس بانون" واعتبرته المتحكم الأول والأخير في سياسات البيت الأبيض.

وموقع بريتبارت الإخباري يميل إلى اليمين المتطرف وتأسس في عام 2007. ورحب الموقع بعودة بانون لرئاسته بمقال جاء تحت عنوان "البطل الشعبي ستيف بانون يعود إلى بيته في بريتبارت".

