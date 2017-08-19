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حقيقة حصار الأمن المركزي لعمال غزل المحلة المعتصمين

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حقيقة حصار الأمن المركزي لعمال غزل المحلة المعتصمين حقيقة حصار الأمن المركزي لعمال غزل المحلة المعتصمين

التحرير

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نفى عدد من عمال شركة غزل المحلة، ما تردد عن حصار قوات الأمن المركزي للشركة لفض اعتصامهم، الذي يدخل يومه الرابع عشر منذ بدايته في 6 أغسطس الحالي.

وقالت إحدى عاملات مصنع الملابس لـ«التحرير»، إن العمال نظموا مسيرة منذ قليل للتنديد بتجاهل مطالبهم، وعدم سعي الإدارة لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح الخاص بالعلاوة.

ونفت العاملة ما تردد على بعض المواقع عن استعداد الأمن المركزي لاقتحام الشركة، وأن عمال الوردية الثانية متواجدون، ولم يتم التعرض لهم داخل الشركة حتى الآن.

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من جانبه أوضح قيادي نقابي لـ «التحرير» أن قوات الأمن متمركزة بمدينة العمال، قرب ميدان طلعت حرب الكائن أمام مقر إدارة الشركة.

وكان عمال شركة غزل المحلة قد أعلنوا إضرابهم عن العمل بداية من 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

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التحرير

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