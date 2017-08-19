السكة الحديد: انتظام حركة قطارات الوجهين البحري والقبلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، والمتحدث الرسمى للهيئة، إن حركة مسير القطارات انتظمت اليوم السبت، على خطوط الوجهين القبلى والبحرى، وأن متوسط التأخيرات على خط القاهرة الإسكندرية بلغ نحو 25 دقيقة، وعلى خط القاهرة السد العالي بلغ نحو 35 دقيقة.

وأوضح أبو هرجة، في بيان، أن الحركة القطارات ستعود إلى معدلها الطبيعى خلال ساعات قليلة، بعدما تأثرت فى اليومين الماضيين، نتيجة إجراءات السلامة والتأكد من سلامة مسير القطارات قبل الخروج من الورش؛ حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة جمهور المسافرين من الركاب.

شاهد أيضا

وتابع: «تعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة بعض التأخيرات على خطوط السكك الحديدية لبعض القطارات».