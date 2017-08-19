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250 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي بالقرى المحرومة

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250 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي بالقرى المحرومة 250 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي بالقرى المحرومة

التحرير

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كشف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل اجتماعه، اليوم السبت مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الذى وجه بترسيخ العدالة الاجتماعية في عدة مجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بمجلس الوزراء، أوضح خلاله أن المحور الأول مرتبط بوصلات الصرف الصحي بالمناطق المحرومة، مشيرًا إلى توفير 250 مليون جنيه لوصلات الصرف الصحي، وأن هناك آلية جديد تقوم على تنفيذ وتمويل هذه الوصلات، وأضاف أن هناك 193 قرية تم الانتهاء من مشروعاتها لكن هذه الوصلات لم تكن موجودة، لافتًا إلى أن المستهدف هو توصيل نصف مليون وصلة صرف صحي للقرى المحرومة.

وتابع أن المحور الثاني متعلق بالخدمات الصحية في وحدات القري المختلفة، والثالث هو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، والرابع يتم التحضير له بأن يكون في كل قرية ومركز رياض أطفال.

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وأوضح أن المحافظين هم المسؤلين عن ترسيخ العدالة بين المواطنين من خلال مسئوليتهم عن إنجاز المشروعات ووجود الأطباء بالوحدات الصحية ووجود الأجهزة الطبية لعلاج المرضى.

وأضاف أنه ناقش برنامج حياة أفضل للمصريين مع رئيس الوزراء، والذى يختص بمشكلات المواطن اليومية وعلى رأسها النظافة والتنسيق الحضاري والنقل، مؤكدًا أن هناك مخطط قومي لتصنيع المخالفات.

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التحرير

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