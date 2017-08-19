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مدير أمن القليوبية يعتمد حركة وحدات المرور

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مصراوي Masrawy

مدير أمن القليوبية يعتمد حركة وحدات المرور

08:12 م السبت 19 أغسطس 2017

مدير أمن القليوبية يعتمد حركة وحدات المرور

مديرية أمن القليوبية

بنها - أ ش أ:

اعتمد مدير أمن القليوبية اللواء محمد توفيق الحمزاوي، حركة ضباط ومديري وحدات المرور بالإدارة العامة لمرور القليوبية، حيث تقرر تعيين الرائد محمد النوتي بوحدة مرور عرب العليقات للنقل الثقيل، والنقيب شبانة عبد الجواد رئيسا لقسم التراخيص بوحدة مرور العبور، والنقيب هاني حمدي حجازي رئيسًا لوحدة مرور قليوب.

وشملت الحركة تعيين النقيب مجدي رضا رئيسا لوحدة مرور الخانكة، والنقيب أحمد علي رئيسا لوحدة مرور طوخ، والنقيب محمد منتصر لتراخيص القيادة ببنها، والنقيب عبد الجواد عطية رئيسا لوحدة مرور شبين القناطر، والرائد سعيد عبد الحليم رئيسا لوحدة مرور القناطر الخيرية.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية اللواء محمد درويش، على أن الحركة راعت تجديد الدماء بكافة الوحدات بهدف الإرتقاء بالخدمات المرورية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين المترددين علي الوحدات المختلفة.​

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