أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مقتل 23 شخصا وإصابة 40 جراء خروج قطار عن مساره في شمالي الهند

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 23 شخصا وإصابة 40 جراء خروج قطار عن مساره في شمالي الهند

08:08 م السبت 19 أغسطس 2017

مقتل 23 شخصا وإصابة 40 جراء خروج قطار عن مساره في شمالي الهند

ارشيفيه

نيودلهي - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهندية أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 40 اخرون في حادث خروج قطار ركاب عن مساره في شمالي البلاد اليوم السبت.

وقع الحادث بالقرب من منطقة خاتولى بولاية اوتار براديش على بعد حوالى 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة الوطنية نيودلهي.

وقال المتحدث باسم شرطة أوتار براديش، راهول سريفاستافا، إن 23 شخصا لقوا حتفهم. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

واستخدمت رافعات لانتشال عربات القطار التي خرجت عن القضبان وتم استخدام قواطع تعمل بالغاز من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا يُخشون أن يكونوا محاصرين، وفقا لما ذكرت

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل عشرة جراء خروج قطار عن القضبان في الهند

    أخبار

  • "مقاطعة" امرأة هندية لدعمها مزارعة من طبقة منبوذة

    أخبار

  • مسؤولون: مواجهات بين القوات الهندية والصينية في منطقة جبلية

    أخبار

  • الهند تؤكد قوتها في مواجهة التحديات الأمنية

    أخبار

إعلان

035d26dbe5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم