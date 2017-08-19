مقتل 23 شخصا وإصابة 40 جراء خروج قطار عن مساره في شمالي الهند
مقتل 23 شخصا وإصابة 40 جراء خروج قطار عن مساره في شمالي الهند
08:08 م السبت 19 أغسطس 2017
ارشيفيه
نيودلهي - (د ب أ)
ذكرت الشرطة الهندية أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 40 اخرون في حادث خروج قطار ركاب عن مساره في شمالي البلاد اليوم السبت.
وقع الحادث بالقرب من منطقة خاتولى بولاية اوتار براديش على بعد حوالى 100 كيلومتر شمال شرق العاصمة الوطنية نيودلهي.
وقال المتحدث باسم شرطة أوتار براديش، راهول سريفاستافا، إن 23 شخصا لقوا حتفهم. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
واستخدمت رافعات لانتشال عربات القطار التي خرجت عن القضبان وتم استخدام قواطع تعمل بالغاز من أجل الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا يُخشون أن يكونوا محاصرين، وفقا لما ذكرت
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