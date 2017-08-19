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هاني سري الدين: سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار "فاشلة"

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مصراوي Masrawy

هاني سري الدين: سياسة لتشجيع الاستثمار "فاشلة"

08:15 م السبت 19 أغسطس 2017

حزب الوفد

كتبت - مروة شوقي:

انتقد الدكتور هاني سري الدين، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، سياسة الحكومة لتشجيع الاستثمار، واصفًا إياها بـ"الفاشلة".

وقال سري الدين خلال الصالون الثقافي لحزب الوفد مساء اليوم السبت: "نفتقر لسياسات حقيقية تتعلق بالمشاريع الصغيرة، ويجب تبني إصلاحات مالية واقتصادية من أجل تشغيل المصانع المتوقفة، وتوفير فرص عمل".

وطالب سري الدين، مجلس النواب بوضع سياسات إصلاحية واجتماعية تستهدف الطبقات الفقيرة للتقليل من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي عليهم.

وأوضح عضو الهيئة العليا للوفد، أن قرار تحرير سعر الصرف "سليم" لكن الحكومة تأخرت في اتخاذه، مضيفًا أنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من سعر للدولار في السوق المحلي.

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