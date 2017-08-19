ركاب يشتكون تأخير القطارات.. والسكة الحديد: "الحركة انتظمت"
ركاب يشتكون تأخير القطارات.. والسكة الحديد: "الحركة انتظمت"
06:51 م السبت 19 أغسطس 2017
كتب-عبد الله قدري:
قال المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، والمتحدث باسم الهيئة، إن حركة سير القطارات انتظمت اليوم السبت على خطوط الوجه القبلي والبحري، مشيرًا إلى أن متوسط التأخيرات على خط "القاهرة - الإسكندرية" قرابة 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - السد العالي" نحو 35 دقيقة.
وأوضح "أبو هرجة" في بيان اليوم، أن حركة سير القطارات سوف تعود إلى معدلها الطبيعي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تأثرت في اليومين الماضيين نتيجة إجراءات السلامة والتأكد من سلامة سير القطارات قبل الخروج من الورش، حسبما ذكر البيان.
يأتي هذا في الوقت الذي اشتكى ركاب من تأخر القطارات لأكثر من 3 ساعات خلال الأسبوع الأخير، فيما ذكرت مصادر بالهيئة أن "سائقين رفضوا استلام الجرارات سوى بعد التأكد من سلامتها 100% الأمر الذي تسبب في زيادة معدل تأخير القطارات".
وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال اجتماعه بالسائقين أمس، أن هناك خطة شاملة بتجديد منظومة السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة الأمن والسلامة.
واستمع الوزير- خلال اللقاء- إلى عدد من المقترحات الخاصة بتنظيم السلامة والأمان في التشغيل والظروف الصعبة التي يعمل من خلالها السائقون في ظل تقادم جرارات وعربات السكك الحديدية ونظم الإشارات، مشددًا على عدم خروج اي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من سلامته من الناحية الفنية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السكة الحديد: 4 تذاكر لكل راكب.. والحجز بالرقم القومي
-
الموافقة على صرف 650 جنيهًا منحة عيد الأضحى للعاملين بالسكة الحديد
-
السكك الحديدية: 120 ألف مقعد إضافي بالقطارات استعدادًا لعيد الأضحى
-
فى أول جولة له.. رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد ورش أبو غاطس لتجهيز
إعلان
إعلان