محافظ البحيرة: علاج 57 ألف مريض بفيروس "سي"

دمنهور - أ ش أ:

قالت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده إنه تم تقديم العلاج اللازم لـ57 ألف مريض فيروس (سي) من جميع الهيئات الطبية بالمحافظة، وذلك عن طريق صندوق تحيا مصر ومديرية الصحة والتأمين الصحي ولجنة الفيروسات الكبدية، مشيدةً بجهود المشاركين في تلك الحملة وتفانيهم من أجل تحقيق أهداف المبادرة على أرض البحيرة.

وأضافت المحافظ - خلال تكريمها اليوم السبت، 12 من المشاركين في الحملة بمكتبها - أن تلك الحملة جاءت في إطار مبادرة "محافظة البحيرة خالية من مرض فيروس سي"، ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي في 2018.

وأشارت إلى أن جميع الهيئات تقوم حاليا بعمل المسح اللازم والشامل على مستوى المحافظة للمتابعة والتأكد من خلو المحافظة من الفيروس.

وكرمت المحافظ كل من وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الدكتور علاء الدين عثمان، ومنسق عام صندوق دعم الدواء بالمحافظة الدكتورة رشا السيد الشرقاوي، والمشرف الجامعي بمستشفى دمنهور التعليمي الدكتور محمد سعيد عبد العزيز، ومدير مركز الفيروسات الكبدية بالمعهد الطبي بدمنهور الدكتور حسام دعبيس، ومدير إدارة الحميات بمديرية الصحة والمشرف العام على مراكز العلاج الدكتورة منال الطيار، واستشاري الحميات بمستشفى دمنهور الدكتور محمد فضل مرسى، ومدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة الدكتورة نهى عابدين، ومدير مستشفى كفر الدوار المركزي الدكتور أحمد محمود أحمد، والمشرف الجامعي بمستشفى حميات دمنهور الدكتور محمد أحمد محيي الدين، والمدير الإداري بمركز علاج الفيروسات الكبدية بالمعهد الطبي القومي بدمنهور الدكتورة جيهان الغول، ومراقب أول إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية عبد الحميد أحمد شقير، والعضو المالي بصندوق دعم الأدوية بالمحافظة الدكتور إبراهيم فرج عبد العال.​