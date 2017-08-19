مستشار الأمن الوطنى العراقى يصل القاهرة لبحث مواجهة الإرهاب
مستشار الأمن الوطنى العراقى يصل القاهرة لبحث مواجهة الإرهاب
08:02 م السبت 19 أغسطس 2017
فالح الفياض
القاهرة - (د ب أ)
وصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت "فالح الفياض" مستشار الأمن الوطنى العراقى قادما على رأس وفد من بغداد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون خاصة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.
صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال "الفياض" بصالة كبار الزوار: سيلتقى مستشار الأمن الوطنى العراقى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم التعاون الأمنى بين مصر والعراق وتبادل الخبرات خاصة فى مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.
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