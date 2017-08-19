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مستشار الأمن الوطنى العراقى يصل القاهرة لبحث مواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

مستشار الأمن الوطنى العراقى يصل القاهرة لبحث مواجهة الإرهاب

08:02 م السبت 19 أغسطس 2017

مستشار الأمن الوطنى العراقى يصل القاهرة لبحث مواجهة الإرهاب

فالح الفياض

القاهرة - (د ب أ)

وصل إلى القاهرة مساء اليوم السبت "فالح الفياض" مستشار الأمن الوطنى العراقى قادما على رأس وفد من بغداد فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون خاصة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

صرحت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال "الفياض" بصالة كبار الزوار: سيلتقى مستشار الأمن الوطنى العراقى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات لبحث دعم التعاون الأمنى بين والعراق وتبادل الخبرات خاصة فى مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية.

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