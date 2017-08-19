بث تسجيلات كاميرات المراقبة أونلاين لـ"الترفيه" في الصين

كتب - هشام عواض:

تشكل كاميرات المراقبة مصدر أمان في الأماكن العامة أو المنازل أو المحلات التجارية، وللاستعانة بها في حال حدوث جريمة، إلا أن في الصين أصبحت لها مهمة أخرى وهي "الترفيه".

وترتبط جميع كاميرات المراقبة بشبكة الإنترنت في الصين، وهناك الآلاف منها مرتبط عبر مواقع إلكترونية معينة تسمح لأي شخص بمشاهدة تسجيلاتها، وذلك مع عدم مراعاة أي من قوانين الخصوصية لمن يتم تصويرهم، بحسب صحيفة "telegraph" البريطانية.

وتعتبر المواقع التي تبث التسجيلات أن هذا الأمر شكل من أشكال الترفيه، مع السماح للمشاهدين بترك تعليقاتهم دون أي رقابة أو تشفير.

وتتنوع المحتويات حسب مواقع الكاميرات بين المواقع السياحية والريفية، إلى تقاطعات الطرق ومواقع البناء واستوديوهات الراديو ومحلات الحيوانات الأليفة. وهناك أيضاً كاميرات في الصالات الرياضية، وحمامات السباحة والمحلات التجارية والمطاعم، وحتى داخل منازل الصينيين أنفسهم.

وتنتشر هذه الظاهرة وتزداد عدد المشاهدات بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصبح كاميرات المراقبة قطاع ترفيهي متكامل.