أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بث تسجيلات كاميرات المراقبة أونلاين لـ"الترفيه" في الصين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بث تسجيلات كاميرات المراقبة أونلاين لـ"الترفيه" في الصين

08:00 م السبت 19 أغسطس 2017

بث تسجيلات كاميرات المراقبة أونلاين لـ"الترفيه" ف

 كتب - هشام عواض:

تشكل كاميرات المراقبة مصدر أمان في الأماكن العامة أو المنازل أو المحلات التجارية، وللاستعانة بها في حال حدوث جريمة، إلا أن في الصين أصبحت لها مهمة أخرى وهي "الترفيه".

وترتبط جميع كاميرات المراقبة بشبكة الإنترنت في الصين، وهناك الآلاف منها مرتبط عبر مواقع إلكترونية معينة تسمح لأي شخص بمشاهدة تسجيلاتها، وذلك مع عدم مراعاة أي من قوانين الخصوصية لمن يتم تصويرهم، بحسب صحيفة "telegraph" البريطانية.

وتعتبر المواقع التي تبث التسجيلات أن هذا الأمر شكل من أشكال الترفيه، مع السماح للمشاهدين بترك تعليقاتهم دون أي رقابة أو تشفير.

وتتنوع المحتويات حسب مواقع الكاميرات بين المواقع السياحية والريفية، إلى تقاطعات الطرق ومواقع البناء واستوديوهات الراديو ومحلات الحيوانات الأليفة. وهناك أيضاً كاميرات في الصالات الرياضية، وحمامات السباحة والمحلات التجارية والمطاعم، وحتى داخل منازل الصينيين أنفسهم.

وتنتشر هذه الظاهرة وتزداد عدد المشاهدات بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصبح كاميرات المراقبة قطاع ترفيهي متكامل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصين والهند أكثر الدول استهلاكاً للذهب..والسبب

    هو وهي

  • بالصور- لماذا يسلق الصينيون البيض في "البول"؟

    هو وهي

  • دولة عربية تنضم الى الدول التي تحظر ارتداء النقاب

    هو وهي

  • سيدة تجري عملية تجميل لتغيير ملامحها للتهرب من سداد قرض

    هو وهي

إعلان

d0cbf0672a.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم

الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم