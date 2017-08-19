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مقتل عشرة جراء خروج قطار عن القضبان في الهند

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مصراوي Masrawy

مقتل عشرة جراء خروج قطار عن القضبان في الهند

07:36 م السبت 19 أغسطس 2017

مقتل عشرة جراء خروج قطار عن القضبان في الهند

نيودلهي - (د ب أ)
لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 24 آخرون عندما انحرفت ست عربات من قطار ركاب عن مسارها شمال الهند اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن قطار أوتكال إكسبريس السريع كان متجها من بلدة بوري الساحلية بشرق البلاد إلى بلدة هاريدوار الجبلية بشمال البلاد عندما وقع الحادث مساء اليوم السبت بالقرب من بلدة كاتاولي في أوتار براديش.

وأوضح أناند كومار، المدير العام المساعد بشرطة أوتار براديش من عاصمة الولاية، لاكناو، أن " الشرطة في موزافرناجار أكدت أن عشرة ركاب لقوا حتفهم واصيب من 30 إلى 40 آخرين بجروح خطيرة ".

وقال المتحدث باسم سكك الحديد، أنيل ساكسينا، " عمليات الإنقاذ والإغاثة في حالة تأهب تام "، مضيفا أنه تأكد وفاة أربعة أشخاص، بحسب مسؤولي السكك الحديد.

وهرعت أيضا فرقة لمكافحة الإرهاب من شرطة أوتار براديش إلى موقع الحادث.

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