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طعن 7 أشخاص في سيبيريا شرقي روسيا

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مصراوي Masrawy

طعن 7 أشخاص في سيبيريا شرقي روسيا

07:31 م السبت 19 أغسطس 2017

طعن 7 أشخاص في سيبيريا شرقي روسيا

(بي بي سي):
طعن 7 أشخاص في مدينة سورجوت بسيبيريا في روسيا، حسب مصادر أمنية.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن مهاجما طعن المارة بشكل عشوائي كما يبدو. وقد قتلته الشرطة.

وقالت السلطات الروسية فيما بعد إن المعلومات التي في حوزتها تشير إلى أن هناك أكثر من مهاجم واحد.

وقالت وكالة نوفوستي الحكومية إن المصابين نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن اثنين يوجدان في حالة حرجة.

وقالت لجنة التحقيقات الحكومية إنها حددت هوية المهاجم، وتتأكد حاليا من تاريخ حالته النفسية.

وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم وعدم الاحتشاد في الأماكن العامة.

وسكن المهاجم في المنطقة حتى عام 1994 ، ولم يعرف أي سبب للهجوم.

وقالت متحدثة باسم لجنة التحقيقات إنها لن تعلق على إمكانية دوافع إرهابية وراء الهجوم. واصفة إياه بأنه "محاولة قتل".

وحدث الهجوم في الساعة 11.20 بالتوقيت المحلي (06.20 بتوقيت جرينتش).

وكان بيان أولي ذكر أن ثمانية أشخاص جرحوا إلا أن الرقم حدد في سبعة مصابين.

وتقع مدينة سوجورت شرقي العاصمة موسكو بنحو 2100 كلم في منطقة سيبيريا بروسيا.

ويعيش في سوجورت أكثر من 350000 شخص.

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مصراوي Masrawy

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