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المصري يتعاقد مع أبو شعيشع

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المصري يتعاقد مع أبو شعيشع المصري يتعاقد مع أبو شعيشع

التحرير

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نجح مجلس إدارة النادي المصري ، في الحصول على توقيع اللاعب محمد أبوشعيشع، لاعب الإنتاج الحربي السابق، للانتقال إلى صفوف الفريق البورسعيدي  بداية من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

وأنهى المصري إجراءات ضم اللاعب بناءً على طلب حسام حسن المدير الفني للفريق الذي أبى إعجابه بمستوى اللاعب.

 ووقع اللاعب على بياض لمسؤولي الفريق البورسعيدي في انتظار تحديد القيمة المالية ومدة التعاقد.

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يذكر أن تعاقد أبو شعيشع مع الإنتاج الحربي انتهى بنهاية الموسم المنقضي ويحق له الانتقال إلى أي ناد أخر.


 

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التحرير

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