حزب الله: تحرير 87 كيلومترا من مناطق سيطرة داعش في جرود القلمون بسوريا

بيروت – (أ ش أ):

أعلن حزب الله اللبناني أنه تم تحرير 87 كيلومترا مربعا من إجمالي المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في جرود القلمون الغربي بسوريا مع نهاية اليوم الأول لعملية (وإن عدتم عدنا) التي قام بها صباح اليوم بالتعااون مع الجيش السوري.

وقال حزب الله ـ في بيان اليوم ـ إنه تم تضييق خط التماس مع المسلحين ليصبح مع نهاية اليوم 50 كيلو مترا ، ولفت الى أن الجيش السوري وعناصر حزب الله صعدوا الى جبل الموصل الإستراتيجي في جرود البريج بالقلمون الغربي وأنه تم السيطرة على عدد من النقاط الإستراتيجية في جرود الجراجير وقارة الذي يشرف على كامل سهل الجراجير في القلمون وسط إشتباكات مكثفة مع مسلحي تنظيم داعش.

وأضاف أن العشرات من إرهابي داعش سلموا أنفسهم عند معبر الزمراني ، ومن بينهم أحد قادة هذا التنظيم في منطقة القلمون الغربي ويدعى أحمد وحيد العبد ، مع أفراد مجموعته وسلموا أسلحتهم.