تأجيل محاكمة متهمين بالتعدي على ضابط في طنطا إلى أكتوبر

الغربية - مروة شاهين:

قرر رئيس محكمة جنايات طنطا، مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل 5 متهمين، كانوا رهن الحبس منذ 7 أشهر على ذمة التحقيق معهم في اتهامهم بالتعدي وآخرين على ضابط بقسم أول طنطا، في أحداث "كفر عصام" بمركز طنطا. كما قررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 28 متهمًا، إلى جلسة الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وكان النقيب أحمد الكفراوي، معاون مباحث قسم أول طنطا، شن حملة لضبط أحد المتهمين المطلوبين في منطقة كفر عصام التابعة لمركز طنطا، حيث تجمهر الأهالى وتعدى المتهمون على الضابط والقوة المرافقة، ما تسبب في حالة من الذعر والشغب بالمنطقة، وأخطر مدير أمن الغربية بذلك.

وتدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف، وألقي القبض على 5 من إجمالي المتهمين الهاربين، والبالغ عددهم 28 متهمًا.

وأثناء انعقاد الجلسة، قرر المستشار محمد الشناوي رئيس المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين، وتأجيل نظر القضية إلى الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل.