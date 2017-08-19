خطأ بدأ منذ 100 عام.. هكذا تسير خطط تطوير العشوائيات

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«تطوير العشوائيات»: طورّنا 39 منطقة عشوائية «خطرة» ونبني 95 ألف شقة لهم

لم يجد أملًا في البقاء بقريته، فهناك يعمل في أرض ليست ملكه، ولا يأخذ من خيرها إلا الفتات، ما دفعه إلى الهجرة من محافظة قنا، إلى قاهرة المُعز بحثًا عن مستقبل مغاير.

حط عبدالمنعم عسران، وأقاربه رحالهم بمنطقة «الزمالك» عام 1914، فأنشأوا فيها عششًا من الصفيح، انتفضّت لأجلها الدولة، فرفضت تواجدهم في تلك الجزيرة النيلية، وقررت نقلهم إلى إمبابة، ومنحوهم قطعة أرض كبيرة هانك، استقروا فيها وأسسوا عزبة الصعايدة، التي جذبت بعد ذلك الكثير من عائلته ومعارفه الباحثين عن عمل في القاهرة؛ ليؤجر لهم العشش التي أنشأها، ثم بدأ في تشغيل الوافدين لحسابه، فزادت أعدادهم، حتى وصل عام 1947 إلى نحو 1731، وقفز إلى 77 ألف نسمة عام 1996.

وعلى مدى العقود المتلاحقة، تكونت العديد من المناطق العشوائية المماثلة، وتفاقمت في صمت، دون حل حكومي، حتى بلغ عدد سكان العشوائيات في مصر 45 مليونا، تنقسم المناطق التي يعيشون بها إلى ثلاثة أنواع: "غير آمنة، وغير مخططة، ومهددة للصحة".

مجلس الشورى السابق الملغي وصّف المناطق العشوائية، بأنها تجمعات نشأت فى غيبة التخطيط العام وخروج عن القانون وتعدّ على أملاك الدولة.

351 منطقة عشوائية غير آمنة

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه جار إعادة حصر المناطق العشوائية الخطرة، لتعديل خريطة تلك المناطق، خاصة بعد تطوير الكثير منها.

وأضاف صديق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة، كان 351 منطقة غير آمنة، تم تطوير 39 منطقة منها، يحتاج سكانها إلى 188 ألف وحدة سكنية، تم تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية منهم، وجار تنفيذ 75 ألف وحدة.

وتابع: "متبقي لنا 90 ألف وحدة، سيتم إنشاء 50 ألف وحدة منهم"، مضيفًا أن الـ40 ألف وحدة الأخرى لا تحتاج بناء وحدات جديدة وإنما إزالة مسببات الخطورة عنها مثل "الضغط العالي، والتلوث الصناعي، وإزالة برك الصرف الصحي".

وأكد صديق أنه سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة خلال عام 2018، لتصبح مصر خالية من العشوائيات الخطرة على حياة سكانها.

القاهرة الكبرى في الصدارة

تتركز معظم المناطق غير الآمنة فى إقليم محافظات القاهرة الكبرى، محافظة القاهرة تحتوى على 32%من عدد المناطق غير الآمنة بعدد 81 منطقة بها 14 منطقة تتطلب الإزالة الفورية وتحتوى على 26 ألف أسرة.

أبرز المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة هى "الدويقة، وعزبة الهجانة، وحكر السكاكينى، وتل العقارب، وعزبة خير الله، وبطن البقرة، وعزبة وهبة، وحكر قشقوش، ومحمد على، وعزبة أبو حشيش، وعزبة بخيت، ومنشأة ناصر، وقايتباى وبرقوق، والسيدة زينب، والمواردى وعزبة أبو قرن".

الأسمرات هي «الملجأ»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلتين الأولى والثانية لمشروع "تحيا مصر" للإسكان الاجتماعى بحى الأسمرات فى المقطم، في مايو من العام الماضي، لمواجهة العشوائيات الخطرة.

المشروع تم تنفيذه ليستوعب غالبية سكان المناطق العشوائية غير الآمنة بمحافظة القاهرة، على مساحة 126 فدانا بإجمالي ما يزيد على 10980 وحدة سكنية وبتكلفة 1.5 مليار جنيه.

تم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات على مساحة 65 فدانا تضم حوالى 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالى 850 مليون جنيه، وتضم حوالى 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المبانى الخدمية والمرافق.

مثلث ماسبيرو.. 6% فقط اختاروا الأسمرات

يعد نموذج التعامل مع سكان منطقة مثلث ماسبيرو، أحد أهم النماذج الناجحة في التعامل مع الحكومي مع السكان.

وقال الدكتور أحمد درويش، إن قرابة 72% من الأهالي اختاروا الحصول على تعويض مادي مقابل الخروج من بمنطقة ماسبيرو، و20% فضّلوا البقاء المنطقة بعد تطويرها، باختلاف شكل البقاء، بمعنى منهم من سيحصل على وحدة سكنية بنظام الإيجار ومنهم من سيتملكون.

وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، في تصريحات سابقة لـ«التحرير»، إلى أن «6% ممن ملأوا استمارة الرغبات، اختاروا الحصول على وحدة سكنية بمشروع الأسمرات».

وأوضح مصدر بمحافظة القاهرة القاهرة أن إجمالي عدد الأسر التي فضلت نقلها إلى الأسمرات 170 أسرة، تم نقل 99 أسرة منهم، والباقي سيتم نقله تباعًا.

منشية ناصر.. تاريخ من الانهيارات وحل عاجز

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منذ أن وقع انهيار صخري فجر يوم ‏15‏ ديسمبر‏1993‏، وراح ضحيته سكان 15 منزلا بمنطقة الزرايب، أسفر عن مقتل‏ 70‏ مواطنا، سارعت الحكومة في وضع العديد من الدراسات وتشكلت اللجان، حتى حدثت كارثة جديدة في عام 2008، وهي عندما انهارت صخرة الدويقة، ولكنها هذه المرة كانت أكبر من سابقتها وراح ضحيتها أكثر من 130 ساكنًا.

وفي العام التالي، أصدرت اللجنة العلمية المشكلة بقرار من محافظ القاهرة، تقريرًا يحدد 14 منطقة خطرة، وفي عام 2015 أصدرت تقريرًا آخر يحدد 6 أماكن أكثر خطورة، وهى «الشهبة، فرعون، منطقة تسرب المياه بمحمد محمود هاشم، ومحجر فوزى عليوة، شارع أحمد عبد الحافظ، والضمرانى الخزان، الزرايب».

بعد ذلك بدأت الحكومة إخلاء بعض المناطق ونقل السكان لأماكن أخرى منها مساكن الزلازال بالمقطم، 6 أكتوبر، مساكن سوزان مبارك، إلى أن ظهر حي الأسمرات في الصورة.

الأزمة في الأمر حسب عدد من سكان منشية ناصر ممن تم نقلهم إلى الأسمرات، هي أنهم تحولوا إلى مُستأجرين مدى الحياة -لا يجوز تحويل الوحدات السكنية إلى تمليك- لشقق لا تزيد مساحتها عن 45 مترًا تقريبًا، يدفعون 300 جنية شهرًيا، بعدما كانوا مُلاكًا، بخلاف أنهم أصبحوا بعيدين عن مصدر رزقهم -جمع القمامة-.

«التحرير» رصدت معاناة سكان منشية ناصر في تقرير سابق بعنوان فيديو| أهالي منشية ناصر: «مشروع الأسمرات خرب بيوتنا.. والأمن يطردنا بالقوة»

«قلعة الكبش وطولون وإسطبل عنتر وعزبة خير الله».. إلى الأسمرات

هي واحدة من أكثر مناطق دار السلام فقرًا، وتم البدء في تطويرها، تنقسم عزبة خير الله لمناطق خطرة سيتم نقل سكانها إلى إلى حي الأسمرات بالمقطم، والمناطق الأقل خطورة سيتم تطويرها وإعادة سكانها بعد الانتهاء من التطوير.

وكانت الدكتورة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، كشفت أنه جارِ إخلاء الأماكن ذات الخطورة الداهمة بـ"السيدة زينب، الخليفة، ومصر القديمة، ودار السلام"، ونقل الأسرة إلى وحدات سكنية بمدينة الأسمرات، حفاظا على أرواحهم.

وأضافت، أنه تم البدء في أعمال هدم وإخلاء أماكن الخطورة الداهمة بمنطقة عرب يسار، حيث تم الانتهاء من تسكين 17 أسرة من إجمالي 73 أسرة من المقرر نقلهم، لافتة إلى أنه من المقرر إزالة 42 عقارا يشغلها سكان و25 عقارا مهجورا.

وأشارت النائبة، إلى استمرار نقل أهالي قلعة الكبش وطولون واسطبل عنتر وعزبة خير الله إلى مدينة الأسمرات، مؤكدة أنه يتم إجراء حوار مجتمعي مع سكان هذه المناطق قبل نقلهم لتعريفهم بخطورة وحالة المنازل المقيمين بها، مع تعريفهم بالهدف من عملية الإزالة، وهو الصالح العام وتأمين المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

عزبة "جرجس والعسال"

بعد عامين من الانتظار بمنازل أقربائهم وذويهم، عاد أهالى عزبتي "جرجس والعسال" بحى شبرا، لمنازلهم مرة أخرى، ولكن بعد الانتهاء من تطويرها، عكس نظرائهم الذي يتم نقل سكانها للمشروعات السكنية الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة فى الأسمرات، وغيرها من المدن الجديدة.

وتم تخيير سكان مشروعي تطوير عشوائيات "جرجس والعسال" في شبرا، و"تل العقارب" في السيدة زينب، بين البقاء فى مساكن ذويهم أو الانتقال إلى أماكن أخرى، ثم عودتهم لمنازلهم بعد التطوير، فالمنطقتان تعدان من العشوائيات غير المخططة، وليست ذات الخطورة الداهمة، التي تتطلب الإزالة الفورية.

بورسعيد خالية من العشوائيات

«تمت إزالة عشوائية منطقة القنال الداخلى، لتكون آخر عشوائية داخل دائرة المحافظة الجمركية، وهي أخطر البؤر العشوائية» هذا ما قاله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مضيفًا أنها آخر منطقة عشوائية داخل الإطار الجمركى لبورسعيد، حيث تم تنفيذ 197 قرار إزالة ما بين عشش ومحال وورش، لتصبح المحافظة خالية من العشوائيات ويتبقى هاجوج والإصلاح والجناين خارج الدائرة الجمركية للمحافظة كآخر عشوائية.

وقال الدكتور أحمد درويش نائب وزير الاسكان للعشوائيات والتنمية الحضرية، إن المشروعات السكنية الجديدة الجاري العمل فيها حاليا ستستوعب قاطني عشوائيات عزبة أبو عوف، وقاطني عشوائيات منطقة الرسوه (الاصلاح وهاجوج والجناين).

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة انتهت من بناء7 آلاف وحدة سكنية لاستيعاب قاطني العشوائيات بالمحافظة مشيرا لتسكين 4500 وحدة منها واستمرار الأعمال الإنشائية للباقي (2500 وحدة سكنية) حاليا بواقع 26 عمارة بمشروع الأمل الجديد، و43 عمارة لقاطني عزب الرسوة الثلاث هاجوج والاصلاح والجناين.

عمليات إزالة عشوائيات بورسعيد، شهدت اعتراضات وإلقاء القبض على عدد من سكان تلك المناطق، وكان آخرها إلقاء القبض على 11 من المعترضين على تنفيذ حملة لإزالة عشوائيات عزبة أبو عوف بحي الزهور.

وتضم عزبة أبو عوف نحو 960 أسرة وقد تقدموا للحصول على شقق بديلة بعد إخلاء المنطقة، ولكن نحو 300 أسرة منهم تفاجأت بعدم حصولهم على شقق، ليصبحوا بلا مأوى، ويقيمون فى شوارع بورسعيد -حسب حديثهم- رغم أن غالبيتهم من مواليد بورسعيد ومنهم من يقيم منذ سنوات طويلة بهذه المنطقة.

«البحر الأحمر.. العام المقبل»

قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للعشوائيات والتنمية الحضرية، إن محافظة البحر الأحمر تضم 8 مناطق عشوائية غير آمنة، تم بناء بها 4500 وحدة سكنية، غالبيتها عبارة عن بيوت منفصلة وليست عمارات سكنية، مراعاة للطبيعة الثقافية ومتطلبات الحياة لأهالي البحر الأحمر.

وتابع: "العشوائيات الخطرة من بينها منطقتان بمدينة رأس غارب وهما منطقة "عش البلد، وعش الجبل"، وسيتم الانتهاء من تطويرهما عبر بناء 1000 وحده سكنية، بخلاف 3 مناطق في مدينه الغردقة، تم الانتهاء من بناء عدد 1389 وحدة سكنية لصالح قاطنيها، وسيتم تسكينها عقب انتهاء أعمال توصيل المرافق الخاصة بها.

وأضاف نائب وزير الإسكان للعشوائيات والتنمية الحضرية، أنه فيما يخص مدينة سفاجا، فيجري الانتهاء من تطوير منطقة "زرارة سفاجا"، من خلال بناء 230 وحده سكنية، إضافة إلى بناء 117 وحدة سكنية لتطوير منطقة "الكلاحين" في مدينة القصير، أما فيما يخص مدينتي حلايب وشلاتين فسيتم البدء فورا في بناء حوالي 2000 وحده سكنية لصالح قاطني العشوائيات غير الآمنة هناك.