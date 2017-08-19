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شكري: عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة

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مصراوي Masrawy

شكري: عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة

07:17 م السبت 19 أغسطس 2017

شكري: عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة

القاهرة - (أ ش أ)
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن القضية الفسلطينية هي القضية المركزية بالنسبة للعالمين العربي والاسلامي.. منبها من أن استمرار عدم التوصل إلى حل ينذر بعواقب وخيمة في مرحلة من الاضطراب الذي تشهده المنطقة ويزيد من التعقيدات.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الاوسط خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزير اليوم السبت ، مع نظيريه الفلسطيني رياض المالكي والاردني أيمن الصفدي في ختام اجتماعم بالقاهرة.

وقال شكري إن هناك حرص على التفاعل مع الولايات المتحدة ومع الاطراف الفاعلة فيما يخص القضية الفلسطينية.. لافتا إلى أن الجولة التي سيقوم بها خلال الفترة القادمة وفد أمريكي في هذا الصدد بالمنطقة تأتي في إطار الحرص الذي عبر عنه الرئيس الامريكي دونالد فيما يخص القضية الفلسطينية وهو اقرار له أهميته ويجب أن نتعامل مع الجولة المقبلة.

ومن ناحيته.. أكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي انه في ظل العملية التفاوضية المستمرة منذ سنوات يجب أن يكون هناك مرجعية للمفاوضات على أساس حل الدولتين دولة فلسطينية تقوم على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا على ضرورة وجود سقف زمني محدد حيث لا يمكن أن تكون المفاوضات بلا نهاية.
وأشار إلى أن الهدف هو انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

هذا المحتوى من

Asha

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