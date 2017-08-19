أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

المصريان «ع الدكة».. تشكيل أرسنال وستوك سيتي في البريميرليج

Google+ Print
المصريان «ع الدكة».. تشكيل أرسنال وستوك سيتي في البريميرليج المصريان «ع الدكة».. تشكيل أرسنال وستوك سيتي في البريميرليج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن فريقا أرسنال وستوك سيتي، التشكيلة الأساسية للمباراة التي تقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع أرسين فينجر بتكشيل يتكون من:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

في خط الدفاع:  ناتشو مونريال، شكوردان موستافي، كولاسيناك،

خط الوسط: جرانيت تشاكا وأرون رامسي، وأمامهما الجناحين أليكس تشامبرلين وهيكتور بيليرين

شاهد أيضا

وفي الهجوم:  داني ويلبيك ومسعود أوزيل و ألكسندر لاكازيتي.

أما الويلزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي يخوض اللقاء بتشكيل يضم:

حارس المرمى: بوتلاند

خط الدفاع: كورت زوما، رايان شوكروس، كاميرون، بيرام ضيوف،

خط الوسط: بيترس، دارين فليتشر، جو ألين، شيردان شاكيري، تشوبو موتينج،

خط الهجوم: الوافد الجديد خيسي رودريجيز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»