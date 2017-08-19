المصريان «ع الدكة».. تشكيل أرسنال وستوك سيتي في البريميرليج

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أعلن فريقا أرسنال وستوك سيتي، التشكيلة الأساسية للمباراة التي تقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع أرسين فينجر بتكشيل يتكون من:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

في خط الدفاع: ناتشو مونريال، شكوردان موستافي، كولاسيناك،

خط الوسط: جرانيت تشاكا وأرون رامسي، وأمامهما الجناحين أليكس تشامبرلين وهيكتور بيليرين

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وفي الهجوم: داني ويلبيك ومسعود أوزيل و ألكسندر لاكازيتي.

أما الويلزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي يخوض اللقاء بتشكيل يضم:

حارس المرمى: بوتلاند

خط الدفاع: كورت زوما، رايان شوكروس، كاميرون، بيرام ضيوف،

خط الوسط: بيترس، دارين فليتشر، جو ألين، شيردان شاكيري، تشوبو موتينج،

خط الهجوم: الوافد الجديد خيسي رودريجيز.