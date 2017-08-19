في حضور كريم حافظ.. جماهير لانس الفرنسي تقتحم ملعب مباراة بريست (فيديو)

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قامت قوات الأمن في ملعب «بوليرت ديليليس» بإخلاءه من جماهير لانس التي احتجت على تأخر فريقها بثلاثة أهداف مُقابل هدف، أمام ضيفه بريست مساء اليوم السبت.

وشارك الدولي المصري كريم حافظ لاعب وادي دجلة المعار إلى لانس أساسيًا مع فريقه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

واقتحمت بعض الجماهير التي تحمل أعلام لانس إلى أرضية بعد تقدم الضيوف بالهدف الثالث مباشرةً في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يغادر الكثير منهم ملعب المباراة.

وفرض الأمن أسياج بطول الملعب لإعادة الجماهير إلى المدرجات، قبل أن يغادر لاعبو الفريقين أرضية الملعب من النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، لتتوقف المباراة لفترة ليست بالقصيرة.

و توقف اللقاء لمدة 20 دقيقة بسبب غزو الجماهير للملعب، في ظل ترقب من الجميع لقرار حكم اللقاء، عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب مجددًا من أجل استئناف اللعب.

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وبمجرد استئناف المباراة، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لرفاق كريم حافظ بالدقيقة 68، لتصبح النتيجة (3-2) لفريق بريست أمام مضيفه لانس، قبل أن تنتهي المباراة (4-2) للضيوف.

وأفادت تقارير صحيفة فرنسية أن مئات من عشاق لانس اقتحموا الملعب وتوجهوا إلى مقاعد بدلاء الفريق من أجل المطالبة باستقالة المدير الفني الفرنسي آلان كاسانوفا.

ومن المرجح إقالة كاسانوفا (55 عامًا) من منصبه بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي مع لانس.