أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

في حضور كريم حافظ.. جماهير لانس الفرنسي تقتحم ملعب مباراة بريست (فيديو)

Google+ Print
في حضور كريم حافظ.. جماهير لانس الفرنسي تقتحم ملعب مباراة بريست (فيديو) في حضور كريم حافظ.. جماهير لانس الفرنسي تقتحم ملعب مباراة بريست (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قامت قوات الأمن في ملعب «بوليرت ديليليس» بإخلاءه من جماهير لانس التي احتجت على تأخر فريقها بثلاثة أهداف مُقابل هدف، أمام ضيفه بريست مساء اليوم السبت. 

وشارك الدولي المصري كريم حافظ لاعب وادي دجلة المعار إلى لانس أساسيًا مع فريقه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية الفرنسي. 

واقتحمت بعض الجماهير  التي تحمل أعلام لانس إلى أرضية بعد تقدم الضيوف بالهدف الثالث مباشرةً في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، قبل أن يغادر الكثير منهم ملعب المباراة. 

وفرض الأمن أسياج بطول الملعب لإعادة الجماهير إلى المدرجات، قبل أن يغادر لاعبو الفريقين أرضية الملعب من النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، لتتوقف المباراة لفترة ليست بالقصيرة. 

و توقف اللقاء لمدة 20 دقيقة بسبب غزو الجماهير للملعب، في ظل ترقب من الجميع لقرار حكم اللقاء، عاد اللاعبون إلى أرضية الملعب مجددًا من أجل استئناف اللعب. 

شاهد أيضا

وبمجرد استئناف المباراة، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لرفاق كريم حافظ بالدقيقة 68، لتصبح النتيجة (3-2) لفريق بريست أمام مضيفه لانس، قبل أن تنتهي المباراة (4-2) للضيوف.

 وأفادت تقارير صحيفة فرنسية أن مئات من عشاق لانس اقتحموا الملعب وتوجهوا إلى مقاعد بدلاء الفريق من أجل المطالبة باستقالة المدير الفني الفرنسي آلان كاسانوفا.

ومن المرجح إقالة كاسانوفا (55 عامًا) من منصبه بعد تلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي مع لانس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«أسد وبديلان ومتفرج».. ماذا قدّم المصريون في «سبت البريميرليج» (فيديو)

«أسد وبديلان ومتفرج».. ماذا قدّم المصريون في «سبت البريميرليج» (فيديو)

مساء dmc - إيمان الحصري تعرض فيديو الفنان عمرو يوسف لرده علي اشاعة القبض عليه

مساء dmc - إيمان الحصري تعرض فيديو الفنان عمرو يوسف لرده علي اشاعة القبض عليه

كرم جبر يعتذر لـ«عمرو وكندة»: الفنانون خط أحمر (فيديو)

كرم جبر يعتذر لـ«عمرو وكندة»: الفنانون خط أحمر (فيديو)

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات «آخر حاجة أفكر فيها» (فيديو)

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات «آخر حاجة أفكر فيها» (فيديو)