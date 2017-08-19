بمشاركة حجازي المصاب.. وست بروميتش يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

واصل نادي وست برومتش انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد أن حقق الفوز على حساب بيرنلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

وشارك المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لوست بروميتش للمباراة الثانية على التوالي، بعدما قاد فريقه للانتصار في اللقاء الماضي بتسجيله لهدف الفوز في مرمى فريق بورنموث.

وسجل البديل روبسون كانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وتعرض روبسون للطرد في الدقيقة 83 من اللقاء ليكمل وست برومتش المواجهة منقوص العدد في ظل ضغط قوي من بيرنلي لإدراك التعادل لكن دون جدوى.

شاهد أيضا

وتعرض حجازي لإصابة خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول بجرح قطعي في الرأس خرج على إثره من الملعب مرتين لتلقي العلاج.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد وست برومتش إلى النقطة السادسة ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مناصفة مع مانشستر يونايتد الذي يمتلك نفس العدد من النقاط بعد مرور جولتين من المسابقة.