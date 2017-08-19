أخبار عاجلة

مساء dmc - في لفته إنسانية | سائق توكتوك يقوم بتوصيل مرضى السرطان والفشل الكلوي مجاناً | -
"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بمشاركة حجازي المصاب.. وست بروميتش يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي

Google+ Print
بمشاركة حجازي المصاب.. وست بروميتش يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي بمشاركة حجازي المصاب.. وست بروميتش يواصل انتصاراته في الدوري الإنجليزي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

واصل نادي وست برومتش انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد أن حقق الفوز على حساب بيرنلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

وشارك المصري  أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لوست بروميتش للمباراة الثانية على التوالي، بعدما قاد فريقه للانتصار في اللقاء الماضي بتسجيله لهدف الفوز في مرمى فريق بورنموث.

وسجل البديل روبسون كانو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وتعرض روبسون للطرد في الدقيقة 83 من اللقاء ليكمل وست برومتش المواجهة منقوص العدد في ظل ضغط قوي من بيرنلي لإدراك التعادل لكن دون جدوى.

شاهد أيضا

وتعرض حجازي لإصابة خلال الدقائق الأولى من الشوط الأول بجرح قطعي في الرأس خرج على إثره من الملعب مرتين لتلقي العلاج.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد وست برومتش إلى النقطة السادسة ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مناصفة مع مانشستر يونايتد الذي يمتلك نفس العدد من النقاط بعد مرور جولتين من المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»