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ركاب يشتكون من تأخير القطارات.. والسكة الحديد: "الحركة انتظمت"

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مصراوي Masrawy

ركاب يشتكون من تأخير القطارات.. والسكة الحديد: "الحركة انتظمت"

06:51 م السبت 19 أغسطس 2017

كتب-عبد الله قدري:

قال المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، والمتحدث باسم الهيئة، إن حركة سير القطارات انتظمت اليوم السبت على خطوط الوجه القبلي والبحري، مشيرًا إلى أن متوسط التأخيرات على خط "القاهرة - الإسكندرية" قرابة 25 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - السد العالي" نحو 35 دقيقة.

وأوضح "أبو هرجة" في بيان اليوم، أن حركة سير القطارات سوف تعود إلى معدلها الطبيعي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تأثرت في اليومين الماضيين نتيجة إجراءات السلامة والتأكد من سلامة سير القطارات قبل الخروج من الورش، حسبما ذكر البيان.

يأتي هذا في الوقت الذي اشتكى ركاب من تأخر القطارات لأكثر من 3 ساعات خلال الأسبوع الأخير، فيما ذكرت مصادر بالهيئة أن "سائقين رفضوا استلام الجرارات سوى بعد التأكد من سلامتها 100% الأمر الذي تسبب في زيادة معدل تأخير القطارات".

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، خلال اجتماعه بالسائقين أمس، أن هناك خطة شاملة بتجديد منظومة السكك الحديدية وعلى رأسها منظومة الأمن والسلامة.

واستمع الوزير- خلال اللقاء- إلى عدد من المقترحات الخاصة بتنظيم السلامة والأمان في التشغيل والظروف الصعبة التي يعمل من خلالها السائقون في ظل تقادم جرارات وعربات السكك الحديدية ونظم الإشارات، مشددًا على عدم خروج اي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من سلامته من الناحية الفنية.

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