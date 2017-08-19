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حسام البدري يوافق على إعارة حارس الأهلي للرجاء

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حسام البدري يوافق على إعارة حارس الأهلي للرجاء حسام البدري يوافق على إعارة حارس الأهلي للرجاء

التحرير

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أكد عصام سراج، مدير التجاري والتعاقدات بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الكابتن حسام البدري، وافق على إعارة عمر رضوان، حارس مرمى فريق الشباب، لصفوف نادي الرجاء.

وكشف سراج، أن الإعارة تمت الموافقة عليها من قبل الجهاز الفني، لينتقل اللاعب إلى صفوف الرجاء لمدة موسم مقبل، على أن تنتهي مدة الإعارة بنهاية الموسم المقبل.

ويأتي هذا في إطار سعي الجهاز الفني منح فرص المشاركة للاعبين الشباب في أندية أخرى، وكذلك متابعتهم بشكل مستمر للاستفادة من مشاركتهم مع الأندية.

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التحرير

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