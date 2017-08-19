المرشح ضد ميركل في ألمانيا يدعو لوقفة حاسمة في وجه أردوغان

كولونيا/ برلين - (د ب أ)

أدان مارتن شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب مستشار ألمانيا مسعى تركيا الذي كلل بالنجاح في القبض على الكاتب الالماني الجنسية تركي الأصل دوجان أخانلي في إسبانيا واصفا ذلك بأنه "إجراء مشين".

وقال شولتس الذي يرأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" التي تصدر غدا الأحد: "إن سلوك الرئيس رجب طيب أردوغان صار يحمل ملامح مرض جنون الارتياب ".

وذكر شولتس أنه "لابد من الضغط بكل إصرار حتى لا يسلم السيد أخانلي إلى تركيا وأن يطلق سراحه في اقرب وقت".

وقالت الخارجية الالمانية في برلين إنها ستتواصل في هذه الحالة مع السلطات الإسبانية بشان أخانلي.

وكانت السلطات الإسبانية ألقت صباح اليوم السبت القبض على أخانلي خلال قضائه عطلة في غرناطة ، وهو كاتب ألماني من أصل تركي بناء على طلب من تركيا.

ولم يتضح حتى الآن ما هي التهمة الموجهة إلى أخانلي.

وأضاف شولتس أنها فضيحة أن يأمر أردوغان القبض على نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين الأبرياء في تركيا.

وواصل شولتس قائلا: "وحين يحاول الآن أن يفعل ذلك خارج الأراضي التركية فلابد أن نقف نحن الأوروبيين بحسم في وجهه ونقول له: هكذا لا!"