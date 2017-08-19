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بالمستندات.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بمجلس الدولة

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مصراوي Masrawy

بالمستندات.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بمجلس الدولة

06:10 م السبت 19 أغسطس 2017

بالمستندات.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بمجلس الدولة

كتب – أحمد أبو النجا ومحمود الشوربجي:

حصل "مصراوي" على الحركة القضائية (2017 / 2018) التي اعتمدها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- اليوم السبت، والتي تتضمن توزيع قضاة المجلس على المحاكم، والأقسام المختلفة، داخل مجلس الدولة، وتشكيل جميع اللجان والإدارات بالمجلس.

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مصراوي Masrawy

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