بالمستندات.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بمجلس الدولة
بالمستندات.. ننشر الحركة القضائية الخاصة بمجلس الدولة
06:10 م السبت 19 أغسطس 2017
كتب – أحمد أبو النجا ومحمود الشوربجي:
حصل "مصراوي" على الحركة القضائية (2017 / 2018) التي اعتمدها المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- اليوم السبت، والتي تتضمن توزيع قضاة المجلس على المحاكم، والأقسام المختلفة، داخل مجلس الدولة، وتشكيل جميع اللجان والإدارات بالمجلس.
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