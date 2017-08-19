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علي جمعة: الله كريم يرجع في وعيده.. وممكن يدخل «أبو لهب» الجنة

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علي جمعة: الله كريم يرجع في وعيده.. وممكن يدخل «أبو لهب» الجنة علي جمعة: الله كريم يرجع في وعيده.. وممكن يدخل «أبو لهب» الجنة

التحرير

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم السبت، إن «أبو لهب»، عم النبي (ص)، من الممكن أن يدخل الجنة، رغم توعده من قِبل الله، عز وجل، في قوله تعالى: «تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ»، حيث أن الله يرجع في وعيده بالعقاب والعذاب، ولكن لا يرجع في وعده بالجزاء ودخول الجنة.

أضاف جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»، «الله أنزل في أبو لهب قرآن، في سورة (المسد)، وجاء التوعد على صيغة الخبر، بيقوله أنت رايح في داهية وهتدخل النار، ولكن مش أبو لهب مأمور بالإيمان؟ هو ليس مأمور من خلال هذه الآيات أن يُؤمن أنه لن يُؤمن، ولكن مأمور أن يُؤمن أنه سيدخل النار حتمًا حتى لو آمن».

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تابع: «أبو لهب لو قالك أنا آمنت إني في النار، ممكن ربنا يعفو عنه مثلما عفى عن سيدنا إسماعيل، ويجي يوم القيامة يقوله أنت صدقت إن أنا هدخلك النار؟ لو قاله آه وأنا آمنت بكده وبمحمد، هيقوله خلاص عفونا عنك».

واصل: «الله كريم يرجع في وعيده بالدخول للنار، ولكن لا يرجع في وعده بالدخول للجنة».

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التحرير

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