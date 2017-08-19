أخبار عاجلة

"الوطنية للصحافة" تناقش مع قيادات الصحف القومية سبل حل مشكلاتها -
بالتفاصيل.. كيف هرب مدان بالمؤبد من سيارة ترحيلات في المنيا؟​ -
حول العالم في 24 ساعة -
الجنايات تواصل محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة" اليوم -
الجنايات تستمع لمرافعة دفاع المتهمين في "مقتل ميادة أشرف" اليوم -
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين -
مساء dmc - إستمرار إضراب عمال " المحلة " ومداخلة النائب محمد وهب الله -
مساء dmc - " كاميرا البرنامج ترصد أسعار الاضاحي هذا العام ومدى اقبال المواطنين علي شرائها " -
مساء dmc - مداخلة أحمد خيري " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم " -
مساء dmc - " سيدة مصرية تشعل الفيس بوك بقائمة أسعار مقابل خدمة زوجها " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير البيئة يضع حجر أساس محطة الصرف في بورسعيد بـ2 مليار جنيه

Google+ Print
وزير البيئة يضع حجر أساس محطة الصرف في بورسعيد بـ2 مليار جنيه وزير البيئة يضع حجر أساس محطة الصرف في بورسعيد بـ2 مليار جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وضع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، حجر أساس محطة معالجة للصرف الصناعى جنوب بورسعيد، بتكلفة إجمالية 2 مليار و800 ألف جنيه، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذية.

وخصصت محافظة بورسعيد مساحة ١٣.٣ فدانًا لإنشاء المحطة، وطاقة المعالجة للمحطة ٦٠ ألف متر مكعب يوميًا، هذا ويتم إنشائها على مرحلتين، الأولى 25 ألف متر مكعب على أن يكون مخطط الافتتاح يوم 25 من شهر أبريل عام 2018، والمرحلة الثانية بسعة 35 ألف متر مكعب على أن يتم افتتاحها فى الأول من شهر سبتمبر عام 2019.

من جانبه، أكد المهندس هانى عمر، رئيس مجلس إدارة شركة سسكو إحدى الشركات المسؤولة عن إنشاء المشروع، أن المصانع الجديدة التى يتم بنائها الآن، ومنها مشروع الـ118 مصنعًا والمشاريع الجديدة المزمع إنشائها، خلال الفترة القادمة التابعة لهيئة التنمية الصناعية جنوب بورسعيد، وستخرج حوالى 15 ألف متر مكعب يوميًا من المخلفات الصناعية، موضحًا أن ما يتم صرفه الآن من المصانع القائمة حاليًا بالمنطقة الصناعية والتى تبلغ 132 مصنعًا من 30 إلى 35 ألف متر مكعب مخلفات يوميًا، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى معالجة 60 ألف متر مكعب يوميًا على مرحلتين بتكلفة مليار و200 مليون جنيهًا للمرحلة الأولى، ومليار و600 مليون جنيه للثانية بإجمالى 2 مليار و800 مليون جنيه.

شاهد أيضا

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سسكو، أن المعدات التى تستخدم فى المشروع هولندية وألمانية، مشيرًا إلى أن المشروع سيقوم بتوفير 275 فرص عمل مباشرة، وسيعيد مياه بحير المنزلة للصيد كما كانت.

ولفت عمر إلى أنه سيتم إسناد الأعمال الإنشائية لشركة المقاولون العرب بتكلفة 229 مليون جنيه مبدئيًا، والمستهدف أن يكون المشروع إضافة حضارية للمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

وزير النقل: تأخر القطارات عن مواعيدها بسبب «سوء نفسية» السائقين

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

لاعبو المصري يودعون «كابوريا» بعد انتقاله للزمالك (صور)

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

العجان يصل القاهرة للتوقيع على عقود انضمامه للزمالك

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»

حكم «الأهلي والترجي» مع الكرة المصرية.. ذكرى «مؤلمة» وخسارة «كل البطولات»