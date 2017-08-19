وزير البيئة يضع حجر أساس محطة الصرف في بورسعيد بـ2 مليار جنيه

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وضع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، حجر أساس محطة معالجة للصرف الصناعى جنوب بورسعيد، بتكلفة إجمالية 2 مليار و800 ألف جنيه، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ الإقليم وعدد من القيادات التنفيذية.

وخصصت محافظة بورسعيد مساحة ١٣.٣ فدانًا لإنشاء المحطة، وطاقة المعالجة للمحطة ٦٠ ألف متر مكعب يوميًا، هذا ويتم إنشائها على مرحلتين، الأولى 25 ألف متر مكعب على أن يكون مخطط الافتتاح يوم 25 من شهر أبريل عام 2018، والمرحلة الثانية بسعة 35 ألف متر مكعب على أن يتم افتتاحها فى الأول من شهر سبتمبر عام 2019.

من جانبه، أكد المهندس هانى عمر، رئيس مجلس إدارة شركة سسكو إحدى الشركات المسؤولة عن إنشاء المشروع، أن المصانع الجديدة التى يتم بنائها الآن، ومنها مشروع الـ118 مصنعًا والمشاريع الجديدة المزمع إنشائها، خلال الفترة القادمة التابعة لهيئة التنمية الصناعية جنوب بورسعيد، وستخرج حوالى 15 ألف متر مكعب يوميًا من المخلفات الصناعية، موضحًا أن ما يتم صرفه الآن من المصانع القائمة حاليًا بالمنطقة الصناعية والتى تبلغ 132 مصنعًا من 30 إلى 35 ألف متر مكعب مخلفات يوميًا، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى معالجة 60 ألف متر مكعب يوميًا على مرحلتين بتكلفة مليار و200 مليون جنيهًا للمرحلة الأولى، ومليار و600 مليون جنيه للثانية بإجمالى 2 مليار و800 مليون جنيه.

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وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة سسكو، أن المعدات التى تستخدم فى المشروع هولندية وألمانية، مشيرًا إلى أن المشروع سيقوم بتوفير 275 فرص عمل مباشرة، وسيعيد مياه بحير المنزلة للصيد كما كانت.

ولفت عمر إلى أنه سيتم إسناد الأعمال الإنشائية لشركة المقاولون العرب بتكلفة 229 مليون جنيه مبدئيًا، والمستهدف أن يكون المشروع إضافة حضارية للمحافظة.