«إعلام النواب»: إنشاء شركة وطنية خاصة باستطلاعات الرأي يفيد المجتمع ككل

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مصطفى: الشركة تسد ثغرة موجودة وليس لضرب شركة إبسوس

الديب: تساعد في تصحيح الأداء الإعلامي

رحب عدد من نواب لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، بإعلان الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحث إنشاء شركة وطنية خاصة باستطلاعات الرأي حول أبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة، مؤكدين أنها خطوة مهمة، المجتمع في حاجة إليها.

وقال النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن إعلان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببحث إنشاء شركة وطنية خاصة باستطلاعات الرأي حول أبحاث التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع من أجل المساهمة في توازن سوق الإعلام، فكرة جيدة للغاية.

وأضاف مصطفى، لـ«التحرير»، «أننا في أمس الحاجة لإنشاء شركة وطنية تقدم أبحاث علمية موضوعية عن مستويات المشاهدة واستطلاع رأي الشارع في القضايا المختلفة الهامة التي تراعي مصلحة الوطن وتجري بشكل مهني وموضوعي بعيدا عن التحيز أو أغراض ربحية أو مصالح شخصية.

وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة «شاهدنا بعض نسب المشاهدة والاستطلاع تنفذ بعيدًا عن المصداقية التامة، وتجري الأبحاث بشكل منحرف وغير دقيقة»، مشيرا إلى أن هذه الشركة الوطنية ستفيد المجتمع ككل، في معرفة اتجاهات وآراء المواطنين في القضايا المهمة.

ولفت إلى أنه من حق المجتمع المصري أن يحصل على هذه البيانات بطريقة سليمة وصحيحة وألا تخلو المؤسسات الوطنية من هذه الشركات و«هذا جزء من عملنا الإعلامي، وتقدم أبحاثا ونسب مشاهدة علمية دقيقة لتوضيح حقيقة ما يفكر فيه الرأي العام».

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ونفي مصطفى ما ردده البعض حول إنشاء هذه الشركة من أجل ضرب شركة إبسوس، قائلا: «هذا حديث مغلوط تماما»، متسائلا: «هل من المعقول أن تحتكر شركة بعينها إصدار بيانات واستطلاع آراء المواطنين؟».

وأشار إلى أن الشركة المصرية ستسد ثغرة موجودة الآن، وستقوم بوضع بيانات دقيقة وصحيحة أمام المؤسسات الإعلامية المختلفة، متوقعا أن تكون ناجحة وغياب وجودها في مصر سيخلق حالة من التعطش لدى المواطنين بالاتجاه إلى النسب الصحيحة والواضحة.

وأوضح أن الأمور كانت من قبل «تجري بشكل عشوائي داخل هذه الشركات وتصدر بيانات لا نعرف لها مصدرا، ولا نعرف مدى مصداقيتها»، مؤكدا أنه لابد من وجود أساتذة إعلام وخبراء متخصصين داخل الشركة لأنه تخصص مهني قائم على استطلاعات دقيقية تعكس واقع الشارع في مصر.

ومن جانبها قالت النائب نشوى الديب، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن إنشاء شركة وطنية لاستطلاع نسب المشاهدة والرأي، ضرورة هامة، مطالبة بأن تأخذ أسلوب الدول المتقدمة في جمع البيانات وعمل الاستطلاعات، لأن بعض الشركات كانت تقدم معلومات بشكل غير دقيق، بجانب ضرورة تدريب الكوادر التي ستعمل في الشركة وتكون بعيدة كل البعد عن المحسوبيات والمعلومات غير الدقيقة.

وأوضحت الديب، لـ«التحرير»، أن إنشاء الشركة سيساعد في مراجعة وتصحيح الأداء الإعلامي وتغيير الاتجاه في حال انحراف الأداء عن مساره الصحيح وتوضح حقيقة أن الجمهور رافض لتلك الأشياء ولا يهضم كل شيء.

ولفتت النائبة إلى أن معظم الشركات الموجودة تعمل في إطار المخطط الذي ضد الدولة، وتريد شعبا سطحيا، وأن تكون الرسالة الإعلامية التي تقدمها لا تبني الإنسان وتكون دائما سطحية، موضحة أنه مثلا ما يقدم في بعض أفلام السينما وبعض المسلسلات في الدراما، وأثرت في جيل كامل في انتشار المخدرات وغيره.

وأشارت إلى أنه لو «لدينا شركة توضح أن الشعب يرفض مثل هذه الأفلام لما كانت تكرر بعد ذلك، ولكن تخرج هذه الشركة الموجهة معلومات مغلوطة بالاستطلاعات».